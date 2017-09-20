Помощники депутата-беглеца Онищенко получают зарплату

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Среда, 20 сентября 2017, 12:43

Депутат Александр Онищенко, который сбежал из Украины из-за расследования НАБУ, не получает зарплату в 2017 году от ВР, в то же время его помощникам заработная плата выплачивается.

Об этом говорится в ответе заместителя руководителя аппарата Верховной Рады Бондаря, копия которой передана "Украинской правде" экспертом по противодействию коррупции Глебом Каневским.

Согласно ответу, Онищенко в 2017 году не начислялась ни зарплата, ни отпускные, ни расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.

При этом помощнику-консультанту на оплатной основе Виктору Васильевичу Гринчук начислена и выплачена зарплата в сумме 22540 гривен за период с 1 января по 1 сентября. Он не получал оплаты отпуска.

Кроме работі помощником Онищенко, Гринчук является депутатом Киевского облсовета. Он входит во фракцию "Батькивщины".

Помощник-консультант Онищенко - Юлия Сеник, которая также работает на ICTV, получила 26967,5 гривен в 2017 году, а также 7179,31 гривен отпускных.

Согласно данным сайта ВР, и Гринчук, и Сеник работают помощниками Онищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Другой помощник Онищенко - Валерий Колюх, который работает по срочному трудовому договору по совместительству, получил в 2017 году 67510,23 гривен и отпускные в размере 3228,37.

Ранее Колюх работал помощником депутатов Владимира Сивковича и Владимира Олийныка.

 

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Радана дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, и накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину. 8 августа его объявили в национальный розыск.

Темы: Онищенко
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