В Одессе активисты прорвались в горсовет и требуют Порошенко
Активисты при поддержке прокурора Одесской области Олега Жученко и начальника областной полиции Дмитрия Головина прошли в здание Одесского горсовета.
Об этом сообщило информагентство "Интерфакс-Украина".
"Активисты, которые при поддержке прокурора Одесской области Олега Жученко и начальника облполиции Дмитрия Головина прошли в здание Одесского горсовета, не нашли там депутатов городского собрания и мэра Геннадия Труханова", - отметило информагентство.
После этого активисты потребовали визита президента в Одессу, а также перевыборов в городе.
Как сообщалось, утром 20 сентября под зданием одесской мэрии, где началась сессия горсовета, собрались около 500 человек.
Около 11 часов произошла ожесточенная драка у бокового входа здания. Вмешались патрульные, досталось и журналистам. В сессии объявили перерыв.
После этого на площади зажгли фальшфейеры и выкрикивали "Труханов геть!".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.