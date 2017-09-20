Кабмин разрешил внеплановые проверки пожарной безопасности
Кабинет министров разрешил контролирующим органам осуществлять внеплановые проверки состояния техногенной безопасности в дошкольных учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, домах престарелых и лиц с инвалидностью, а также учреждениях отдыха и здоровья.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 сентября.
Мотивируя принятия указанного проекта постановления, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в 2017 году было зафиксировано на 31% больше пожаров, и на 8% больше погибших, чем в прошлом году.
"Некоторые государственные и негосударственные деятели воспринимают нашу либеральную позицию как вседозволенность", – сказал Аваков.
Поэтому, по словам министра, постановление правительства позволит обеспечивать надлежащий контроль, чтобы предотвратить в будущем такие катастрофы как пожар в детском лагере "Виктория".
Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что речь идет не о цели сбора штрафов, а о безопасности.
"Меня штрафные санкции не интересуют, интересует здоровье детей", - сказал он.
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Как известно, в ночь на 16 сентября 3 ребенка погибли в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям считает вероятной причиной пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе неисправность электроприборов в комнате воспитательницы.
Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности председателя Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директор лагеря Саркисяна и его заместителя, который отвечал за пожарную безопасность учреждения.
Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.
Валентина Романенко, УП
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