Луценко: Тратить время на создание антикоррупционного суда - недопустимо
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил необходимость создания антикоррупционных палат в уже существующих судах.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, ссылаясь на его слова во время заседания парламентского Комитета Ассоциации между Украиной и ЕС в Днепровской ОГА.
"Генпрокурор в очередной раз подчеркнул необходимость создания антикоррупционных палат в уже существующих судах, что ускорит процесс наказания коррупционеров", - написала пресс-секретарь.
По ее словам, Луценко отметил, что "все суды в Украине должны быть антикоррупционные".
"Здесь я согласен и с Порошенко, и с Керри. Но тратить время на создание отдельного антикоррупционного суда недопустимо, как того требуют отдельные политики", - процитировала Луценко Сарган.
Ранее председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял о том, что формирование в обычных украинских судах антикоррупционных палат вместо создания специализированного антикоррупционного суда невозможно ни с логистической, ни с юридической точки зрения.
Как сообщалось, бывший госсекретарь США Джон Керри считает, что президент Порошенко неправ в публичной позиции по антикоррупционному суду.
Комментируя заявление Порошенко о том, что создание антикоррупционного суда в Украине может подождать, поскольку ни в Европе, ни в США нет таких судов, Керри отметил, что в США каждый суд - антикоррупционный.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.