Луценко: Тратить время на создание антикоррупционного суда - недопустимо

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Среда, 20 сентября 2017, 13:40

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил необходимость создания антикоррупционных палат в уже существующих судах.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, ссылаясь на его слова во время заседания парламентского Комитета Ассоциации между Украиной и ЕС в Днепровской ОГА.

"Генпрокурор в очередной раз подчеркнул необходимость создания антикоррупционных палат в уже существующих судах, что ускорит процесс наказания коррупционеров", - написала пресс-секретарь.

По ее словам, Луценко отметил, что "все суды в Украине должны быть антикоррупционные".

"Здесь я согласен и с Порошенко, и с Керри. Но тратить время на создание отдельного антикоррупционного суда недопустимо, как того требуют отдельные политики", - процитировала Луценко Сарган.

Ранее председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял о том, что формирование в обычных украинских судах антикоррупционных палат вместо создания специализированного антикоррупционного суда невозможно ни с логистической, ни с юридической точки зрения.

Как сообщалось, бывший госсекретарь США Джон Керри считает, что президент Порошенко неправ в публичной позиции по антикоррупционному суду.

Комментируя заявление Порошенко о том, что создание антикоррупционного суда в Украине может подождать, поскольку ни в Европе, ни в США нет таких судов, Керри отметил, что в США каждый суд - антикоррупционный.

Украинская правда

Темы: НАБУ Луценко суд
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