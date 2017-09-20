В Николаеве в доме прогремел взрыв: пострадал мужчина

20 сентября в частном одноэтажном доме по улице Севастопольской, 43/1 в Николаеве прогремел взрыв, в результате чего пострадал мужчина.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв последующим горением произошел около 8:14 утра.

"В результате происшествия пострадал мужчина, вероятно хозяин, который госпитализирован", - говорится в сообщении.

фото гсчс

По данным НикВести, мужчина около 30 лет получил ожоги 80% тела.

По словам представителя газовой службы, которая работала на месте происшествия, причиной взрыва стал не утечка газа, а неизвестное взрывчатое вещество.

"Что-то такое, какое-то взрывчатое вещество. Мы туда заходили с разведкой – стены не посечены, гранату исключают, но что-то взорвалось такое. Остатков баллона нет, может, какую-то канистру следователи найдут или какой-то боеприпас. Газовые приборы цели, все в порядке по разводке. В этой комнате только конвектор находился, но эпицентр здесь, все выгорело, все черное", - рассказал представитель газовой службы.

фото никвести

Он также подчеркнул, что жители соседних квартир в этом доме не слышали запаха газа, который мог бы быть причиной взрыва.

Это же подтвердил и руководитель Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского горсовета Александр Герасименя.

"После тушения пожара специалисты зашли внутрь и определили место взрыва – это комната третьей квартиры. Газовые приборы выключены, газовые трубы не повреждены. Поэтому предполагать, что это был взрыв газа – маловероятно. По предварительным данным, это не взрыв газа, а взрыв какой-то смеси. Или пороха. Пока не известно", - сказал Герасименя.

фото никвести

Он также добавил, что в доме было 4 квартиры, где жили 7 человек.

На рабочем совещании у заместителя городского головы по этому вопросу заявили, что жители дома, где произошел взрыв, не смогут получить компенсацию из бюджета.

"Ситуация классифицируется, согласно государственному классификатору как чрезвычайная ситуация техногенного характера, объектового уровня реагирования – то есть, деньги из резервного фонда на эту ситуацию использованы не будут", - сказал Герасименя.

Город также не сможет выделить из резервного фонда денежную компенсацию пострадавшему мужчине и соседям, чьи квартиры существенно повреждены взрывом.

По предварительным данным, ущерб составляет менее 6,4 миллиона гривен.

В то же время департамент соцзащиты после проведения оценки подготовит проект решения о выделении материальной помощи жителям дома, который будет рассмотрен на внеочередном заседании исполкома.

Отмечается, что жителей всех 4 квартир временно отселят.

В предоставлении жилья нуждаются 2 человека – мать и дочь, которые жили в 1-й квартире.

Житель квартиры, где произошел взрыв, не был там прописан. Сейчас городские власти ищут хозяйку жилья.

О пригодности дома для дальнейшего проживания можно будет говорить после заключения Департамента ЖКХ. Обследование дома состоится после завершения спасательных работ и следственных действий.

Сообщается, что Департамент ЖКХ направит в полицию обращение для организации круглосуточной охраны здания.

Украинская правда