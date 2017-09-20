ГПУ конфискует 200 миллионов долларов, украденных Януковичем

862 просмотра
Среда, 20 сентября 2017, 15:16

Генеральная прокуратура планирует официально объявить спецконфискацию 200 миллионов долларов США, похищенных бывшим президентом Виктором Януковичем.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС, который проходит в Днепре, сообщает корреспондент "Укринформа".

"Через день мы официально объявляем о спецконфискации еще 200 миллионов долларов, а через месяц - еще. Мы постоянно работаем над тем, чтобы вернуть украденные у народа деньги", - сказал Луценко.

По его словам, ГПУ уже вернула в госбюджет 1,5 миллиарда долларов, похищенных Януковичем.

"Это самая большая спецконфискация в истории Европы, а, возможно, и мира", - заявил Луценко.

Он также добавил, что убытки, которые нанес Янукович Украине, юридически и экспертно подтверждены и составляют 40 миллиардов долларов США.

Луценко отметил, что как юридическую, так и финансовую ответственность кроме экс-президента Януковича, который сейчас находится в судебном процессе по подозрению в государственной измене, должны понести также экс-премьер-министр Николай Азаров вместе с сыном и профильные министры.

"Все доступные нам средства будут возвращаться в украинский бюджет. Это, по моему мнению, главный результат деятельности прокуратуры - ответственность бывших и привлечения к ответственности нынешних государственных служащих и руководителей разного уровня украинского государства", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что в настоящее время расследование завершено и переходит в стадию судебных заседаний. Также Луценко сказал, что за месяц до конца года прокуратура передаст в суды всех фигурантов "группы Януковича", которых обвиняют в финансовых преступлениях.

Ранее Луценко сообщал, что в Швейцарии нашли банковскую ячейку с большим количеством золота, которая принадлежит человеку из "семьи Януковича".

Украинская правда

Темы: Луценко Генпрокуратура Янукович
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко: Тратить время на создание антикоррупционного суда - недопустимо 20 сентября 2017, 13:40
Луценко говорит, что взял под контроль дело о пожаре в "Виктории" 18 сентября 2017, 16:30
Луценко пригрозил соратникам Саакашвили за советы о прорыве границы 17 сентября 2017, 13:02
powered by lun.ua
Главные новости
ГПУ конфискует 200 миллионов долларов, украденных Януковичем
Сергея Бубку заподозрили в коррупционной сделке
С начала года на Донеччине погибли 12 людей, которые разбирали боеприпасы
Гройсман намекнул "Нафтогазу" на злоупотребление монополизмом
Все новости
культура

Кто и зачем сделал первую англоязычную антологию украинской эротической фотографии

ВІДЕО

Невидимый батальон: 5 историй женщин-военных

исследование

Одинокая дама с котами: ученые неожиданно подтвердили сексистское клише