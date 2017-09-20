Из-за взрыва в жилом доме Николаева госпитализировали 7 человек

7 человек госпитализированы из-за взрыва в одноэтажном 4-квартирном жилом доме по улице Севастопольской в Николаеве.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета Александра Герасименю.

"Газовые приборы были выключены. Маловероятно, что это был взрыв газа. Сейчас рассматривается версия взрыва какой-то смеси или пороха. В доме разрушены внутренние перегородки, образовались трещины на наружной стене", - сообщил Герасименя.

На месте происшествия работает военизированный аварийно-спасательный отряд, который укрепляет здание, чтобы оно не разрушилось полностью.

Как известно, ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадал мужчина.