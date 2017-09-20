Из-за взрыва в жилом доме Николаева госпитализировали 7 человек

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Среда, 20 сентября 2017, 15:26

7 человек госпитализированы из-за взрыва в одноэтажном 4-квартирном жилом доме по улице Севастопольской в Николаеве.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета Александра Герасименю.

 
Фото с facebook Перший Козацький

"Газовые приборы были выключены. Маловероятно, что это был взрыв газа. Сейчас рассматривается версия взрыва какой-то смеси или пороха. В доме разрушены внутренние перегородки, образовались трещины на наружной стене", - сообщил Герасименя

 
Фото с facebook Перший Козацький

На месте происшествия работает военизированный аварийно-спасательный отряд, который укрепляет здание, чтобы оно не разрушилось полностью. 

 
Фото с facebook Перший Козацький

Как известно, ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадал мужчина.

Темы: Николаев взрыв
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