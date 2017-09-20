Суд отпустил из-под стражи еще одного беркутовца с Майдана

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Среда, 20 сентября 2017, 16:37

Апелляционный суд Киева выпустил из СИЗО бывшего бойца "Беркута" Сергея Лободу, подозреваемого в избиении 22 активистов Европайдана в 2014 году.

Об этом сообщила в Facebook адвокат Евгения Закревская.

"Сегодня (20 сентября – ред.) Апелляционный суд г. Киева (судья Рослик) освободил из-под стражи беркутовца 1-й роты Сергея Лободу (эпизод с нападением на автомайдановцев на Щорса 23.01.2014), того самого, который полтора года был в розыске", - написала она.

По словам юриста, подозреваемому изменили меру пресечения на домашний арест. При этом она указала на ненадежность такого ограничения свободы.

"Мы помним, что браслетов для беркутовцев почему-то никогда нет. А еще помним, что харьковские беркута Мастега и Войлоков сбежали в РФ именно из-под домашнего ареста", - отметила Закревская.

Также адвокат рассказала, что в среду суд в Виннице (судья Клапоущак) отказал в продлении домашнего ареста бывшему заместителю начальника киевской милиции Александру Кравченко.

"Так что после 28.09 еще один подозреваемый может слинять, так и не став обвиняемым...", - подвела итог Закревская.

 
Сергей Лобода
Фото 5 канала

Как сообщалось, в июле суд арестовал Лободу на один месяц без права внесения залога.

Его подозревают в избиении 22 активистов общественной организации "Автомайдан" 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского.

Украинская правда

Темы: Автомайдан Беркут суд арест Майдан
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