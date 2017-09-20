Прокурор просит для Умерова 3,5 года условно

В подконтрольном России Симферопольском районном суде обвинение просит суд признать вину Ильми Умерова и дать ему условный срок.

Об этом сообщает в Facebook дочь Умерова.

"Прокурор Семенчук запросил для Ильми Умерова обвинительный приговор с лишением свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Условно", – сообщила она.

Также обозначен запрет на ведение публичной и преподавательской деятельности сроком 3 года, и назначен испытательный срок 3 года.

Как известно, дело против Ильми Умерова было возбуждено в мае 2016 года в аннексированном Крыму за". Его обвиняют в публичных призывах и действиях, "направленных на изменение территориальной целостности РФ" в эфире ATR. Умерова лишили одного из ключевых адвокатов - Николая Полозова, переведя его из статуса защитника в статус свидетеля.

Украинская правда