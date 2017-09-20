Дело о сбитом Ил-76 вернули в Бабушкинский райсуд Днепра

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Среда, 20 сентября 2017, 17:38

В Днепре дело против главарей ОРЛО за сбитый военный самолет Ил-76 с украинскими военнослужащими на борту вернули на рассмотрение в Бабушкинский районный суд города.

Соответствующее решение в среду принял Апелляционный суд Днепропетровской области, передает "Радио Свобода".

"Председатель Бабушкинского райсуда Днепра Игорь Литвиненко обратился с заявлением в апелляционный суд области о том, что все возможности для рассмотрения этого дела в возглавляемом им суде исчерпались. Сторона защиты семей погибших также в суде в среду просила передать дело в другой районный суд Днепропетровской, чтобы она "не ходила по кругу", - отмечает издание.

На прошлой неделе стало известно, что это дело передали в апелляционный суд для определения подсудности после того, как судьи Бабушкинского райсуда Днепра взяли самоотвод.

Как известно, Днепровский суд рассматривает дело против главаря боевиков ОРЛО Игоря Плотницкого и двух командиров батальонов Патрушева и Гуреева, которые обвиняются в организации сбивания ИЛ-76 в 2014 году.

Ранее дело рассматривали в Сватовском районном суде Луганской области.

В ночь с 13 на 14 июня 2014 года террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76, который заходил на посадку в аэропорту "Луганск". В результате погибли 49 военных.

Темы: суд катастрофы Луганск АТО Донбасс
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