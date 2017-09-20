Суд избрал для "Мультика" исключительную меру пресечения
Апелляционный суд оставил под стражей без права залога всех пятерых членов николаевской преступной группировки под руководством Михаила Титова по кличке "Мультик".
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
"Апелляционный суд Донецкой области, поддержав позицию процессуальных прокуроров, оставил под стражей без права внесения залога пятерых членов преступной группировки, которые подозреваются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд апелляционной инстанции, заслушав доводы прокуроров и защитников подозреваемых, отказал стороне защиты в удовлетворении апелляционных жалоб об изменении меры пресечения четырем лицам на более мягкое.
"Кроме того, прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции об избрании в отношении еще одного члена группировки меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и избрал злоумышленнику исключительную меру пресечения содержание под стражей без права внесения залога", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что дело касается членов преступной группировки, которые были задержаны в конце августа этого года в ходе совместной операции прокуратуры Николаевской области, следственных и процессуальных руководителей военной прокуратуры Южного региона, СБУ с привлечением спецподразделения "Альфа".
По данным пресс-службы, им инкриминируют ряд тяжких преступлений, среди которых: вымогательство, незаконное обращение с оружием, незаконная перевозка и сбыт наркотических средств, завладение имуществом предприятий мошенническим путем в особо крупных размерах и многие другие.
Как известно, 29 августа в результате обысков в Николаеве были задержаны 5 человек, в том числе лидер преступной организации Михаил Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".
Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил о том, что количество задержанных после завершения обысков в Николаеве может увеличиться.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.