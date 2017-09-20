МИД призывает турок не ездить на конференции в оккупированном Крыму

Посольство Украины в Турции обратилось с призывом к гражданам этой страны не посещать "международные конференции", которые российские оккупанты запланировали в Крыму на ноябрь.

Об этом дипломатическое учреждение сообщает в Twitter.

"Проинформировали турецкую сторону о так называемых международных конференциях в Крыму, которые оккупационная администрация АРК планирует в ноябре этого года", - пишет посольство.

Дипломаты говорят, что обратились к Турции с просьбой не допустить участия ее граждан в этих мероприятиях.

Звернулися з проханням застосувати всі можливі заходи з метою упередження участі громадян ТР у будь-яких конференціях, організованих в Криму — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) September 20, 2017

Украинская правда