МИД призывает турок не ездить на конференции в оккупированном Крыму
Посольство Украины в Турции обратилось с призывом к гражданам этой страны не посещать "международные конференции", которые российские оккупанты запланировали в Крыму на ноябрь.
Об этом дипломатическое учреждение сообщает в Twitter.
"Проинформировали турецкую сторону о так называемых международных конференциях в Крыму, которые оккупационная администрация АРК планирует в ноябре этого года", - пишет посольство.
Дипломаты говорят, что обратились к Турции с просьбой не допустить участия ее граждан в этих мероприятиях.
Звернулися з проханням застосувати всі можливі заходи з метою упередження участі громадян ТР у будь-яких конференціях, організованих в Криму— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) September 20, 2017
Украинская правда
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