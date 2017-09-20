Луценко: Мы не дадим раскачать Одессу, в деле "2 мая" веские доказательства

Генеральная прокуратура на следующей неделе обжалует решение городского суда Черноморска, который не учел доказательства причастности пророссийских активистов к массовым беспорядкам в Одессе 2 мая 2014 года.



Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время рабочей поездки в город Днипро, общаясь с журналистами, сообщает ГПУ.



Он отметил, что в 2016 году после вступления в должность новоназначенный прокурор Одесской области доложил ему о состоянии судебного рассмотрения указанного дела.



"Я ему поручил совершить дополнительные следственные действия, после чего были представлены дополнительные доказательства на рассмотрение суда, суд отказался их принимать", – вспомнил Луценко.



Он добавил, что одновременно "суд вывел из группы прокуроров, представлявших обвинения, тех людей, которые располагали всеми материалами дела".



"Суд отказался принимать, с нашей точки зрения, абсолютно обоснованные доказательства причастности лиц к указанным событий – это видео событий, показания свидетелей, которые узнают конкретных обвиняемых, и признание одного из тех, кто был на стороне "Русской весны" и разоблачает своих единомышленников. Но все это отказался принимать суд", – возмутился генпрокурор.



"В этой ситуации мы не дадим взбудоражить Одессу, не дадим избежать ответственности людям, которые хотели принести войну в Одессу. Мы надеемся, что апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу, она будет подана уже ​​на следующей неделе", – заверил Луценко.



Он отметил, что в апелляционной жалобе прокуратура будет требовать отмены решения районного суда и направления производства на новое рассмотрение в суд первой инстанции.



Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки между участниками митинга "За единство Украины", в котором участвовали активисты Евромайдана, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны и пророссийскими активистами с другой.

Во время столкновений в ход шли бейсбольные биты, камни, палки, зажигательные смеси, травматическое и огнестрельное оружие.



Всего в результате столкновений 2 мая на территории Одессы погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

24 ноября 2014 года один из прокуроров ГПУ утвердил обвинительный акт в отношении 21 человека, 25 ноября его направили в Приморский райсуд Одессы.



18 сентября 2017 года коллегия Ильичевского (Черноморского) городского суда оправдала всех обвиняемых в массовых беспорядках 2 мая 2014 года.



Двух фигурантов "дела 2 мая" Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова сразу же задержали по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности Украины – и 19 сентября снова взяли под стражу.