Гибридными "миротворческими предложениями" РФ хочет заморозить конфликт - Порошенко
Президент Петр Порошенко заявил, что представители России, страны-агрессора, не могут входить в миротворческую миссию ООН в Донбассе, поскольку тогда будет нарушен главный принцип ООН - непредвзятость.
Об этом он заявил во время своего выступления на Генассамблее ООН в среду в Нью-Йорке.
"В основе миссии должны быть руководящие принципы миротворческой деятельности ООН. Один из них - непредвзятость миротворцев. В такой миссии нет места для представителей агрессора. Они не могут быть ее частью", - сказал глава государства.
Президент также заявил, что гибридными "миротворческими предложениями" Россия хочет заморозить конфликт.
"Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. И я хочу заявить, что Украина никогда не примет такое соглашение. Не примет его и международное сообщество", - заявил Порошенко.
"Последние гибридные миротворческие предложения являются еще одним примером настоящих амбиций России, которая стремится легализовать своих марионеток и заморозить конфликт навсегда", - сказал он.
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