Гибридными "миротворческими предложениями" РФ хочет заморозить конфликт - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что представители России, страны-агрессора, не могут входить в миротворческую миссию ООН в Донбассе, поскольку тогда будет нарушен главный принцип ООН - непредвзятость.

Об этом он заявил во время своего выступления на Генассамблее ООН в среду в Нью-Йорке.

"В основе миссии должны быть руководящие принципы миротворческой деятельности ООН. Один из них - непредвзятость миротворцев. В такой миссии нет места для представителей агрессора. Они не могут быть ее частью", - сказал глава государства.

Президент также заявил, что гибридными "миротворческими предложениями" Россия хочет заморозить конфликт.

"Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. И я хочу заявить, что Украина никогда не примет такое соглашение. Не примет его и международное сообщество", - заявил Порошенко.

"Последние гибридные миротворческие предложения являются еще одним примером настоящих амбиций России, которая стремится легализовать своих марионеток и заморозить конфликт навсегда", - сказал он.

Европейская правда