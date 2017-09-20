Луценко заявил, что Саакашвили нужно оштрафовать

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили должен заплатить штраф за незаконное пересечение госграницы Украины.

Об этом он сказал на заседании парламентского комитета ассоциации Украина – ЕС в Днепре в среду.



"Это административное нарушение, за него Саакашвили нужно заплатить штраф и оформить документы на пребывание в Украине", - считает Луценко.



Генпрокурор напомнил, что дело Саакашвили рассматривают в суде Львовской области, который примет законное решение. "Я в это не вмешиваюсь", - отметил он.



В то же время Луценко подчеркнул, что те, кто советовал Саакашвили и организовывал его незаконное пересечение госграницы, попадают под уголовную ответственность. Правоохранительные органы продолжают следственные действия.

Саакашвили ответил на заявление генпрокурора, назвав его таким, что нарушает закон.



"Генеральный прокурор Украины заявил, что я должен заплатить штраф за незаконное пересечение государственной границы. Это прямое нарушение закона и откровенное давление на суд со стороны неправомочного лица", – написал он на Facebook.



Обращаясь к генпрокурору Саакашвили заявил: "Юрий Витальевич, вы, как генеральный прокурор Украины, не могли не слышать о презумпции невиновности. Кроме того, как должностное лицо, вы такими заявлениями прямо дискредитируете судебную систему Украины".



Также Саакашвили предположил, что суд уже вынес решение по его делу.



"Возможно, суд уже вынес решение по этому поводу и это решение от меня скрывают так же тщательно, как и решения о лишении меня гражданства? Или вы напротив непрозрачно намекнули судье, каков должен быть вердикт?", - написал он.



Как сообщалось, в июле президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвали границу. Во время инцидента пострадали 13 полицейских и 9 пограничников.



Госпогранслужба составила 69 протоколов по ст.204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы). 14 участников событий (4 журналиста и 10 иностранцев) вернулись в пункт пропуска, где подписали соответствующие протоколы, также протокол был зачитан Саакашвили.



12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий.



В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".



12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.



16 сентября Луценко заверял, что Саакашвили не будет выдворен из Украины и не будет арестован в связи с инцидентом на ПП "Шегини", пока у него есть удостоверение на постоянное проживание.

Интерфакс-Украина