В среду на Донбассе зафиксировали только один обстрел

В течение дня на Донбассе практически сохранялся режим тишины. Единственный обстрел украинских позиций зафиксирован ночью вблизи поселка Водяное, что на Приморском направлении.

Как сообщает пресс-центр АТО, у Водяного боевики около часа били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, по информации штаба, на временно оккупированных территориях незаконные вооруженные формирования и дальше продолжают тотальную милитаризацию Донбасса.

"Недавно российские наемники начали командно-штабные учения так называемых 1 и 2 армейских корпусов, которые проводятся на едином оперативном фоне, по единому замыслу со стратегическим командно-штабным учением вооруженных сил РФ "Запад-2017", - рассказали в пресс-центре.

"В начале этих учений зафиксированы вопиющие факты краж военного имущества боевиками. В частности, по оперативным данным, во время движения колонны техники 2 отдельной мотострелковой бригады внезапно закончилось горючее в большинстве боевых машин. В результате, мероприятия по выдвижению техники бригады на полигон были приостановлены и начато расследование по установлению виновных в хищении топлива", - говорится в отчете штаба АТО.

Украинская правда