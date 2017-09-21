Украина и еще 4 страны подписали меморандум по расследованию MH17

91 просмотр
Четверг, 21 сентября 2017, 04:42

Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина в среду, 20 сентября, подписали меморандум, в котором подтвердили свою политическую поддержку и приверженность сотрудничеству по делу о катастрофе MH17 на Донбассе.

Об этом заявили в МИД Нидерландов.

Отмечается, что пять стран уже работают вместе в Совместной следственной группе (ССГ) по уголовному расследованию катастрофы.

"Подписав это письменное соглашение, они взяли на себя долгосрочную приверженность судебному преследованию и судебному разбирательству в отношении лиц, обвиняемых в крушении рейса MH17, согласившись продолжить сотрудничество в рамках реализации резолюции 2166 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

 "Страны ССГ полны решимости привлечь виновных к ответственности. Это письменное соглашение является убедительным доказательством этого", - подчеркнул лава МИД Нидерландов Берт Кундерс.

Темы: MH17
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики "ДНР" заявляют, что отдадут Нидерландам найденные останки 4 сентября 2017, 20:02
Катастрофа MH17: Слова Путина о диспетчере-испанце не вошли в фильм Стоуна 31 августа 2017, 18:13
Украина и Нидерланды обменяются данными по MH-17 31 августа 2017, 02:16
powered by lun.ua
Главные новости
Украина и еще 4 страны подписали меморандум по расследованию MH17
Главные новости дня
Гибридными "миротворческими предложениями" РФ хочет заморозить конфликт - Порошенко
Порошенко призывает создать международную группу по деоккупации Крыму
Все новости
интервью

Письменниця Наталья Сняданко: Идея свободного выбора идентичности до сих пор непривычна в Украине

герои среди нас

13-летний парень во время пожара в лагере в Одессе вынес 15 детей

фаст-фуд

7 мест в Киеве, где готовят вкусную шаурму