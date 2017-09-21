Украина предложила ЕС новые виды сотрудничества

Украина передала руководству Евросоюза новые инициативы относительно долгосрочного сотрудничества с ЕС.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем видеообращении из США к участникам Украинского финансового форума, который в четверг открывается в Одессе.

"Как дорожную карту я рассматриваю Соглашение об ассоциации. Этот объемный документ - моя настольная книга, мой handbook. Но наши амбиции распространяются значительно дальше. Украинская сторона уже внесла на рассмотрение руководства Евросоюза новые инициативы относительно стратегического видения долгосрочного сотрудничества. Это присоединение к Таможенному союзу ЕС, к Энергетическому союзу ЕС, к общему авиационному пространству и единому цифровому рынку", - заявил он.

По словам президента, реализация этих инициатив превратит восточные границы Украины в восточные границы Евросоюза, и произойдет это еще до того, как Украина де-юре присоединится к ЕС.

"В результате такой стратегии мы максимально приблизимся к критериям членства в Европейском Союзе. Украина секторально интегрируется с ЕС, почти также как любая другая страна Евросоюза", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что это важные ориентиры для долгосрочного бизнес-планирования Европы.

"Поэтому готовьте деньги и приходите первыми в страну, которая на наших глазах становится частью единого европейского рынка", - резюмировал глава государства.

Как сообщалось, Петр Поошенко сейчас находится с визитом в США, где принимает участие в сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

11 июля Совет ЕС утвердил Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, таким образом Европейский Союз окончательно завершил ратификацию Соглашения. Это заключительный этап процесса ратификации, который позволит начать полную имплементацию Соглашения с 1 сентября 2017 года.

Евгений Кизилов, УП