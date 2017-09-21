Генпрокуратура вернула Пашинскому пистолет

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Четверг, 21 сентября 2017, 11:35

Генеральная прокуратура вернула депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому изъятый пистолет, из которого он стрелял в Вячеслава Химикуса.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".

"В соответствии с требованиям Уголовного процессуального кодекса Пашинскому С.В. возвращен принадлежащий ему пистолет "Глок", который изымался на время досудебного расследования", – сказано в нем.

Пистолет депутату "Народного фронта" вернули в связи с тем, что уголовное производство против него закрыли 26 июля.

Как известно, 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.

26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием депутата Пашинского, так как не обнаружила в его действиях состава преступления.

21 августа защита Химикуса обжаловала в суде закрытие дела.

 

Темы: Пашинский Генпрокуратура скандал
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