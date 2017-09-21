Площадка для обсуждения возвращения Крыма невозможна без РФ – Геращенко

Ни одна международная площадка для обсуждения вопроса возвращения аннексированного Крыму невозможна без участия Российской Федерации.



Это констатировала первый заместитель главы Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко на брифинге в Верховной Раде.



Она отметила, что на полях саммита Генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом, а накануне он уже встречался со всеми лидерами Европейского союза и многих стран – и коснулся трех ключевых тем.



"Первая (тема) – это Крым и Донбасс, они неразрывно связаны. Слухи о "зраде", что якобы можно сдать Крым за Донбасс, – они не подтверждаются. Наоборот, президент предложил инициативу создания "клуба друзей Крыма" для возможности деоккупации Крыма", – сказала Геращенко.



"Но очевидно, что любая площадка для обсуждения вопроса возвращения Крыма невозможна без Российской Федерации, укравшей Крым. И пока Российская Федерация здесь не демонстрирует никакого желания отдавать Крым. Поэтому мы должны создать такие международные условия, чтобы вор отдал украденное сам. Таковы наши политико-дипломатические усилия", – заявила она.



Геращенко также отметила, что Порошенко говорил и о реформах, в частности, законе об образовании.



А параллельно министр иностранных дел Павел Климкин доносит позицию Украины по миротворцам и другим важным вопросам.



Алена Рощенко, УП