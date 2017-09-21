В штабе АТО уточнили потери за 19 сентября

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Четверг, 21 сентября 2017, 13:09

В Министерстве обороны уточняют, что 19 сентября в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"Поступила уточненная информация о потерях в рядах украинских войск за позапрошлые сутки – 19 сентября. Дополнительно 1 украинский военнослужащий получил травму в результате вражеского обстрела, который произошел в Песках", – сказал спикер АТО.

Ранее в штабе АТО сообщали, что сутки 19 сентября в зоне АТО прошли без потерь. Самой горячей точкой на донецком направлении были Пески.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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