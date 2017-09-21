ГПУ расследует прослушивание НАБУ служащих Кабмина, СБУ и полиции

Генеральная прокуратура расследует прослушивание НАБУ служащих разведки Минобороны, заместителей министров Кабмина, Нацполиции и СБУ и пр. в 2016 году.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Установлено, что должностными лицами НАБУ в 2016 году незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществлялось проведение оперативно-технических мероприятий, в частности проводилось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов", - написала она.

Сарган отметила, что незаконным способом прослушивали должностных лиц Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Нацполиции, СБУ, Управления госохраны, ГУД, заместителей министров Кабмина, органов ДФС, судей высших судов, председателей райсудов в городе Киеве, руководителей вузов, другие должностные лица.

"Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 365, 366 УК Украины", - написала Сарган.

Она добавила, что в качестве свидетелей уже допрошено ряд должностных лиц указанных органов.

Досудебное следствие продолжается.

Как известно, ранее НАБУ заявило, что информация, озвученная генпрокурором Юрием Луценко о том, что бюро якобы прослушивает более 150 человек, включая охрану президента Петра Порошенко, не соответствует действительности.

Украинская правда