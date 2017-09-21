Transparency International подала в суд на ГПУ из-за "денег Януковича"

Transparency International Ukraine подала в суд на ГПУ, Военную прокуратуру сил АТО и ГП "Информационные судебные системы" из-за засекреченного решения относительно конфискованных у Януковича 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте антикоррупционной организации.

Истец требует, чтобы Окружной административный суд Киева заставил ответчиков рассекретить судебный приговор, которым были конфискованы 1,5 млрд долларов средств "преступной организации Януковича".

ТI Ukraine требует обнародовать этот приговор суда.

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