Луценко представил нового военного прокурора сил АТО

Генеральный прокурор Юрий Луценко в Краматорске представил нового руководителя Военной прокуратуры сил антитеррористической операции Олега Цицака.



В мероприятии приняли участие главный военный прокурор Анатолий Матиос, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, областное руководство полиции и Службы безопасности Украины, а также представители командования сил АТО, сообщает ГПУ.



Луценко охарактеризовал новоназначенного прокурора Военной прокуратуры сил АТО как действенного и активного руководителя и выразил уверенность в его способности правильно организовать работу.

Луценко в Краматорске ГПУ

Генпрокурор призвал обратить ускорить реализацию закона "Об амнистии в 2016 году" и завершить его выполнение до конца октября.



Он также поручил подполковнику юстиции Ципаку проконтролировать социальные выплаты военнослужащим, "проверить соблюдение социальных стандартов, гарантированных законом, для ветеранов, участников боевых действий".



"Необходимо обращать внимание на отношение к населению, мы должны его отвоевывать не меньше, чем территорию", – сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что недавно по инициативе главного военного прокурора введена более четкая система фиксирования обстрелов, разрушений, ранения гражданских.

Олег Цицак



Цицак пообещал прилагать максимум усилий и добавил, что одним из основных направлений работы будет пресечение расхищений бюджетных средств на войне.



Олег Цицак родился в Мукачево Закарпатской области 7 июня 1975 года. Он работал в налоговой инспекции, в органах судебной власти.



С июня 2015 года он занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона, хотя в июле-августе того же года временно исполнял обязанности прокурора военной прокуратуры Донецкого гарнизона Южного региона Украины.

Алена Рощенко, УП