Депутаты пожаловались Аппарату ВР на журналистов: Мешают поесть

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Четверг, 21 сентября 2017, 17:47

Депутаты регламентного комитета на заседании 20 сентября озвучили ряд замечаний относительно пребывания журналистов в стенах Верховной Рады.

Об этом "Украинской правде" рассказал член комитета от фракции БПП Дмитрий Лубинец.

"Мы не обсуждали ограничения, мы не обсуждали ограничение входа – был вопрос, что за последнее время здесь есть 4000 тысячи аккредитованных журналистов, в том числе пророссийских изданий. Поэтому мы предлагали, что нужно сделать анализ, кто аккредитован в ВР", – отметил он.

Кроме того, депутаты жаловались на присутствие журналистов в буфете парламента во время перерыва.

"Были подняты народными депутатами замечания, что в перерыве между 12 и 12.30 невозможно пообедать, потому что в это же время очень многие журналисты и все столы заняты – это первая проблема. А вторая проблема, вопреки запрету снимать, в столовой очень много представителей СМИ не просто фотографируют цены, блюда, а снимают, что конкретный депутат ест, что у него на тарелке", – отметил Лубинец.

На уточнение корреспондента УП, готовится ли по этому поводу новый законопроект о пребывании журналистов в парламенте, Лубинец ответил:

"Это принимается не законом, а положением. Положение готовит аппарат Верховной Рады, утверждает его Верховная Рада. Все замечания, которые были озвучены на комитете, представители аппарата записали, ждем их положения", – пояснил он.

Как сообщалось, 20 сентября на заседании регламентного комитета Рады нардеп от "Радикальной партии" Олег Куприенко предложил давать журналистам, работающим в Раде, слабительные лекарства, причем делать это неестественным способом.

Высказыванию Куприенко предшествовало обсуждение питания депутатов в Верховной Раде. Народные избранники критиковали журналистов, работающих в парламенте, за то, что они рассказывают общественности о слишком низких ценах в столовой ВР, а в то же время сами очень любят питаться в ней.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада СМИ
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