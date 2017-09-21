Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 21 сентября на Украинской правде.

О встрече Порошенко и Трампа. В Нью-Йорке началась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа.

Порошенко заявляет, что США поддержали предложение Украины о введении миротворцев на Донбасс.

О праздновании иудейского Нового Года в Умани. 21 сентября, около шести утра в Умани недалеко от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв, от которого пострадал 13-летний подросток, гражданин Израиля.

Об "Украинской правде". Журналист "Украинской правды" Алексей Братущак проходит по делу о разглашении государственной тайны в статусе свидетеля.

Также Служба безопасности начала служебную проверку из-за прихода сотрудника в редакцию "Украинской правды" с просьбой снять статью, мотивируя это тем, что она содержит гостайну.

О Шеремете. Национальная полиция с 24 июля 2017 года засекретили все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета из соображений безопасности.

О Наливайченко. Лидер партии "Справедливость", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в четверг пришел на допрос в СБУ, туда он приглашен в качестве свидетеля.

В СБУ заявляют, что Наливайченко вызван на допрос из-за перелетов руководителя ОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Россию.

Об МН17. Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина в среду, 20 сентября, подписали меморандум, в котором подтвердили свою политическую поддержку и приверженность сотрудничеству по делу о катастрофе MH17 на Донбассе.

О ГПУ и НАБУ. Генеральная прокуратура расследует прослушивание НАБУ служащих разведки Минобороны, заместителей министров Кабмина, Нацполиции и СБУ и пр. в 2016 году.

О Transparency International. Transparency International Ukraine подала в суд на ГПУ, Военную прокуратуру сил АТО и ГП "Информационные судебные системы" из-за засекреченного решения относительно конфискованных у Януковича 1,5 млрд долларов.

О российских фейках. Российские СМИ распространили лживую информацию о том, что Украина подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по миротворческой миссии на Донбассе.