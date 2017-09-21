Совет Европы анонсировал визит Порошенко, Киев пока не подтверждает

Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы сообщил о визите в Страсбург президента Петра Порошенко, хотя формальная процедура приглашения не была завершена.

О приезде Петра Порошенко в Страсбург говорится в сообщении на сайте ассамблеи.

"На осенней сессии Ассамблея заслушает обращение президента Чехии Милоша Земана и президента Украины Петра Порошенко", - утверждает пресс-служба организации.

Конкретная дата выступления украинского лидера не уточняется.

О запланированном выступлении Порошенко сообщил также народный депутат от БПП Владимир Арьев, который является руководителем украинской делегации в ассамблее.

В то же время, дипломатические источники "Европейской правды" отмечают, что ПАСЕ, опубликовав сообщение о визите, нарушила стандартную процедуру. В частности, ЕП стало известно, что в четверг 21 сентября Страсбург лишь направил в Киев официальное приглашение в адрес президента Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко и его внешнеполитический советник в настоящее время находятся в США. Из-за разницы в часовых поясах Банковая физически не могла подтвердить его приезд на тот момент, когда в ПАСЕ распространили официальное сообщение по этому поводу. Источники ЕП подтверждают нарушение процедуры.

Причину таких действий Страсбурга источники ЕП не уточняют.

В то же время, украинская сторона действительно отрабатывала возможность участия Порошенко в сессии ПАСЕ, поэтому есть основания предположить, что он приедет на сессию, несмотря на сбой в дипломатических процедурах.

Европейская правда