Цукерберг выступил с заявлением по поводу вмешательства РФ в выборы в США

650 просмотров
Пятница, 22 сентября 2017, 03:36

Facebook обнаружил активность созданных Россией фейковых аккаунтов, для распространения в соцсети политической рекламы во время прошлых выборов президента США и передал всю полученную информацию ФБР.

Об этом заявил основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в видеообращении.

Facebook будет требовать, чтобы распространители политической рекламы раскрывали, кто платит за рекламу. Такое требование в соответствии с законодательством США применяется к политической рекламе по телевидению, но не касается социальных медиа.

"В мире всегда будут плохие, лживые люди и мы не можем предотвратить вмешательства в правительства всех стран, но мы можем усложнить это, сильно усложнить. И это то, на чем мы собираемся сконцентрироваться", - завил он

Он сообщил, что Facebook активно сотрудничает с американскими чиновниками и помогает им расследовать вмешательство российских властей в выборы президента США с помощью покупки политической рекламы в соцсети.

По его словам, специалистам Facebook удалось раскрыть активность РФ в соцсети, и вся полученная информация была направлена ​​американскому спецпрокурору.

"Мы также сообщили об этом Конгрессу, и я распорядился, чтобы наши специалисты отправили всю информацию об этой рекламе также и в комитеты Конгресса", - добавил основатель Facebook.

Он выразил надежду, что правительство США обнародует эти данные, когда расследование российского вмешательства в выборы будет завершено.

При этом Цукерберг заверил, что он и его команда продолжат расследование активности пользователей в соцсети во время прошедших американских выборов президента.

"Мы можем найти еще больше доказательств, и если это случится, мы продолжим работать с правительством. Мы расследуем вмешательства других государств, включая группировки из России и других стран бывшего СССР, чтобы понять, как они использовали наши инструменты", - добавил он.

Ранее в Facebook сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", известная своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.

Представители Facebook сообщили, что они проследили продажу рекламы на общую сумму $100 тыс.

Было обнаружено, что 3300 рекламных объявлений имели следы, которые вели именно к российской компании.

Команда Facebook тогда обнаружила 470 подозрительных и вероятно фейковых фейсбук-аккаунтов и страниц, которые, как считают в Facebook, эксплуатировались за пределами России, имели связи с этой компанией и были привлечены к публикации рекламы.

Напомним, в США спецпрокурор Роберт Мюллер занимается расследованием попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года и того, имела ли связи команда нынешнего президента США с Кремлем. Сам Дональд Трамп неоднократно называл подобные обвинения "охотой на ведьм".

Темы: США Росcия facebook
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США ввели дополнительные санкции против КНДР 22 сентября 2017, 00:50
Порошенко: США поддержали предложение Украины по миротворцам 21 сентября 2017, 18:43
Следователи Сената США вызвали на допрос руководство Twitter из-за пропаганды РФ 21 сентября 2017, 11:31
powered by lun.ua
Главные новости
Обнародован сюжет о свадьбе Луценко, во время съемок которого напали на журналистов
СМИ: Поляков внес 608 тыс грн залога
Главные новости дня
СБУ задержала двух судей, которые принесли взятку Холодницкому
Все новости
анонс на 22-24 сентября

Фестивали сыра и уличной еды, День без автомобиля, классика для детей, вечеринки

герои среди нас

13-летний парень во время пожара в лагере в Одессе вынес 15 детей