Молдовские депутаты собирают подписи за импичмент Додону

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Пятница, 22 сентября 2017, 04:54

Депутаты парламента Молдовы от Либеральной партии начали сбор подписей под законопроектом о начале процедуры отстранения от должности президента Игоря Додона.

Об этом сообщает Укринформ.

Согласно парламентскому регламенту, для регистрации законопроекта с последующим его рассмотрением на заседании парламента необходимые подписи 34 депутатов из 101-го.

Как отметил лидер Либеральной партии Михай Гимпу, законопроект направлен всем парламентским фракциям, за исключением фракции Партии социалистов.

Мотивом для объявления президенту импичмента стал, по словам Гимпу, прежде всего отказ главы государства отправлять молдовских военных на международные военные учения. Лидер либералов подчеркнул также, что "президент Игорь Додон продолжает продвигать в Молдове интересы России".

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил в связи с этим, что объявление импичмента президенту – процедура весьма сложная, и она не ограничивается лишь регистрацией законопроекта в парламенте.

Согласно процедуре необходимо создать комиссию, которая изучит, нарушил ли президент Конституцию и в чем заключаются эти нарушения, после чего выводы комиссии будут представлены Конституционному суду для принятия соответствующего решения", - отметил спикер.

Вместе с тем глава молдовского парламента подчеркнул, что правящая коалиция внимательно следит за деятельностью президента, и в случае наличия оснований для отстранения президента от должности будут инициированы соответствующие процедуры.

5 сентября Додон запретил молдовским военным участвовать в учениях Rapid Trident-2017 в Украине.

6 сентября правительство Молдовы приняло решение, согласно которому молдовским военным разрешалось участвовать в учениях.

Контингент Национальной армии Молдовы с 57 военных принял участие в международных учениях Rapid Trident 2017 в Украине, несмотря на запрет

Темы: Молдова импичмент
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