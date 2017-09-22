Климкин в ООН рассказал о последствиях нарушения Будапештского меморандума

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Пятница, 22 сентября 2017, 07:09

Нарушение Россией международных договоренностей, прежде всего Будапештского меморандума, создало условия, когда такие соглашения не могут гарантировать мир и нераспространение ядерного оружия в мире.

Об этом заявил на министерском заседании СБ ООН глава МИД Украины Павел Климкин, передает Укринформ.

"Когда в 1990-х годах Украина добровольно уничтожила третий по величине ядерный арсенал в мире, мы были убеждены в верховенстве таких международных принципов, как неприкосновенность международных границ, а также территориальная целостность и суверенитет", - отметил украинский министр на обсуждениях, посвященных нераспространению оружия массового уничтожения.

Однако, по его словам, сейчас Украина все еще высоко ценит эти принципы.

"Но мы осознали, что они не являются сакральными для всех. Мы были слишком наивными", - отметил Климкин.

В этой связи он подчеркнул, что "нарушение международного права, в том числе в сфере нераспространения, является одной из важнейших угроз для международного мира и безопасности".

Он отметил, что использование оружия массового уничтожения - это лишь одно из самых заметных проявлений, которое ставит под угрозу всю систему международного права.

Более трех лет назад Россия осуществила акт военной агрессии против Украины. Но это также продемонстрировало, что "торжественное обещание ядерной державы уважать независимость и суверенитет Украины" ничего не стоит.

"Рассказы России о том, что она не нарушила Будапештский меморандум, поскольку ядерное оружие не использовалось против моей страны, является еще одной циничной манипуляцией фактами", - отметил глава украинского МИД.

В этой связи он акцентировал, что сейчас это будет лишь поощрять режимы, стремящиеся усилить свой ядерный потенциал и безусловно повлияет на глобальную архитектуру нераспространения.

Темы: ядерное оружие Климкин ООН Росcия
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