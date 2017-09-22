Следователи не смогли найти имение e Охендовского, который показали СМИ

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Пятница, 22 сентября 2017, 08:38

Следователи не смогли пока доказать наличие у председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского дорогого имения.

Об этом сообщил председатель САП Назар Холодницкий в эфире программы "Право на власть".

"Когда мы объявили подозрение, первое, что мы начали делать, это искать это имение и доказывать, что он принадлежит этому человеку. Красивая картинка в передачах, но следствие прокурорам доказательств, что это имение принадлежит Охендовскому, не дало", - сказал Холодницкий.

Он также напомнил, что производство в отношении Охендовского приостановлено "в связи с выполнением международно-правовых поручений".

"Детективы обратились к нам с ходатайством, чтобы мы отправили международно-правовые поручения в ряд стран, назвать которые я не имею права, чтобы не навредить следствию. Те данные, которые мы можем получить, имеют определяющее значение для производства, чтобы собрать полностью доказательную базу", - отметил Холодницкий.

"Как бы железобетонно в Фейсбуке не звучали доводы, они должны быть подкреплены доказательствами", - добавил он.

На уточнение ведущего, правильно ли он понял, что пока недостаточно доказательств против Охендовского, Холодницкий ответил:

"Вы правильно понимаете, что без получения ответа по международно-правовым поручению мы следствие завершить не можем, поэтому оно согласно п.3 ч.1 статьи 280 УПК остановлено".

Ранее в 2015 году бывший Автомайдановец Сергей Коба вместе с журналистами 1+1 показали сюжет о драгоценный имение и отметили, что он принадлежит Охендовскому.

В свою очередь Охендовский уверял, что имение в 600 квадратных метров, продемонстрированный активистами Автомайдана, не его.

Украинская правда

Темы: Охендовский
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