Гройсман может инициировать увольнение руководителя АМКУ

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Пятница, 22 сентября 2017, 11:13

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что будет инициировать увольнение главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, если обнаружит, что АМКУ прикрывает контрабанду на таможне.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству 22 сентября.

"Я буду разбираться с Антимонопольным комитетом. И если я увижу заговор, о которой сегодня говорит вся страна, что Антимонопольный комитет стал второй Тендерной палатой в Украине, то я буду ставить вопрос об увольнении руководителя Антимонопольного комитета со всеми его "прихлебателямы"", - сказал Гройсман.

Он уточнил, что речь идет об отмене тендеров по закупке сканеров для таможни.

"ГФС объявила тендер на проведение закупки таких сканеров, потому что мы должны сделать рентген на всех границах нашего государства, чтобы понять, какие товары по каким ценам попадают в страну. Так вдумайтесь: Антимонопольный комитет вчера или позавчера отменил этот тендер", - сказал премьер.

Он отметил, что это нельзя назвать по-другому, кроме как "преступлением против государства".

"Это преступление против поступлений в бюджет, преступление, которое прикрывает контрабанду в стране", - сказал Гройсман.

Он отметил, что надо "побороть это зло (контрабанду – ред.) раз и навсегда".

Ирина Балачук, УП

Темы: Гройсман Антимонопольный комитет таможня контрабанда
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