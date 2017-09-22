В Мариуполе возле театра нашли взрывоопасный предмет

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Пятница, 22 сентября 2017, 11:55

В Мариуполе у ​​здания Донецкого академического областного драматического театра спасатели обезвредили взрывоопасное устройство.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

22 сентября в 6:56 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение от дежурного Национальной полиции о том, что у здания Донецкого академического областного драматического театра на улице Театральной, 1, в Мариуполе в одной из урн обнаружен мобильный телефон, к которому изолентой примотано мыло с неизвестным веществом.

Спасатели занимаются мариупольской находкой
Спасатели занимаются мариупольской находкой
ГСЧС

На месте событий работали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Последние установили, что данное устройство – это гидродинамическая пушка.

 

"В 8:31 взрывоопасный предмет был обезврежен на месте. В результате происшествия никто не пострадал", – информирует ГСЧС.

 

Специалисты Службы спасения напоминают гражданам правила поведения при обнаружении подозрительных предметов:

- при обнаружении взрывоопасного (потенциально взрывоопасной) предмета не трогать его и не пытаться разобрать;

- немедленно сообщить в ближайшее отделение полиции, военкомат, органы местной исполнительной власти, райотдел ГСЧС или по телефонам "101", "102";

- увидев вспышку или услышав звук взрыва, немедленно спрятаться или лечь на землю, даже находясь на значительном расстоянии от места взрыва, так как может ранить камнями и обломками.

Темы: Мариуполь ГСЧС
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