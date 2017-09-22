Австрийские ультраправые заявляют, что аннексированный Крым это часть России

Лидер ультраправой Австрийской народной партии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Крым является частью России, и это нужно в конце концов принять.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос Ausria Presse Agentur. Ответ опубликован в издании Die Presse.

"Крым реально является частью России. Это нужно принять. Санкции в конце концов необходимо отменить", - отметил Штрахе.

Лидер австрийских ультраправых подчеркнул, что его политическая сила всегда выступала против санкций.

"Мы изначально были против экономических санкций против России. Они вредят нашей экономике и абсолютно бессодержательны", - сказал Штрахе.

Европейская правда