Австрийские ультраправые заявляют, что аннексированный Крым это часть России
Лидер ультраправой Австрийской народной партии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Крым является частью России, и это нужно в конце концов принять.
Об этом он заявил, отвечая на вопрос Ausria Presse Agentur. Ответ опубликован в издании Die Presse.
"Крым реально является частью России. Это нужно принять. Санкции в конце концов необходимо отменить", - отметил Штрахе.
Лидер австрийских ультраправых подчеркнул, что его политическая сила всегда выступала против санкций.
"Мы изначально были против экономических санкций против России. Они вредят нашей экономике и абсолютно бессодержательны", - сказал Штрахе.
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