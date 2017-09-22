НАТО: Россия и Беларусь отработали большой межгосударственный конфликт

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Пятница, 22 сентября 2017, 13:09

Масштабы и география маневров во время российско-белорусских учений "Запад-2017" оказались значительно больше изначально заявленных, отрабатывался большой межгосударственный конфликт.

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску газете "Süddeutsche Zeitung", передает "DW.com".

По ее словам, военные учения проходили не только на территории Беларуси, Калининграда, Ленинградской области и в акватории Балтийского моря, как анонсировалось перед началом учений, а также в Арктике, на Дальнем Востоке, в Черном море недалеко от границы с Украиной, а также в Абхазии.

"Для полной оценки нужно несколько недель, но уже сейчас понятно, что масштаб и географический охват учений "Запад-2017" оказались существенно больше от начальных заявлений (Москвы и Минска, - ред.)", - сообщила Лунгеску.

Она отметила, что в Североатлантическом альянсе считают, что российско-белорусские учения имитировали "очевидно большой конфликт между государствами" и что у них был задействован "полный спектр российских и белорусских вооружений", включая военный флот, подводные лодки, истребители, танки, артиллерию и межконтинентальные баллистические ракеты.

Также Лунгеску добавила, что по оценкам НАТО в маневрах РФ и Беларуси на самом деле участвовали гораздо больше военнослужащих, чем было официально объявлено.

В Альянсе пока не называют конкретных цифр, но говорят о "нескольких десятках тысяч солдат".

При этом пресс-секретарь НАТО напомнила, что Венский документ ОБСЕ обязывает страны-организаторы военных маневров допустить на них иностранных наблюдателей, если численность личного состава превышает 13 тысяч человек.

Ранее Минск и Москва сообщали о 12700 военных.

Как известно, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября.

21 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, что на последнем этапе российско-белорусских военных учений было отработано нанесение массированного ракетно-ядерного удара.

Также белорусские СМИ сообщали о том, что Россия начала вывод войск и техники из Беларуси после завершения совместных военных маневров.

Украинская правда

Темы: Росcия Беларусь НАТО
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