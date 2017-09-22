За грязь и часовые очереди на КПП Майорск Луценко обещает "взуть" ГСЧС

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Пятница, 22 сентября 2017, 13:21

Санитарно-гигиенические условия на контрольно-пропускном пункте на линии разграничения "Майорск" являются неудовлетворительными.

Об этом свидетельствуют результаты проверки Генеральной прокуратуры, о которых пишет в своем Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"Отсутствие медицины, четыре простых туалета. Через такие 5 КПП за три года перешли 7 млн ​​наших граждан", – возмущается Луценко.

"Любите Украину!" - призывает плакат на КПП Майорск. А вокруг - грязь, пыль, часовые очереди, сотни людей с детьми в наспех сбитом деревяно-целлофановом ангаре - накопители, где температура под 35", – пишет он.

 


Как свидетельствует видео, обнародованное ГПУ, Луценко вместе с главным военным прокурором Анатолием Матиосом прилетел с внеплановой проверкой на КПП "Майорск", ознакомился с условиями, в которых находятся люди, которые ожидают своей очереди пройти проверку, выслушал жалобы и предложения.



Луценко сравнил условия на КПП со свиноприемником и упрекнул представителей местных властей, что на плакаты было потрачено больше, чем на условия для людей.

 

Правда, некоторые свидетели, с которыми общался генпрокурор, отмечают, что "уже привыкли" к таким условиям, поскольку "живучие".

Луценко выразил крайнее недовольство увиденным, по результатам чего пообещал целый комплекс решений и предложений, в частности "взуть" руководство Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вместе с местной администрацией.

 

Валентина Романенко, УП

Темы: Донбасс Генпрокуратура
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