ГПУ конфисковала у "мафии" Януковича 200 миллионов долларов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что 22 сентября вступило в силу решение суда о спецконфискации 200 миллионов долларов банковских активов из окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда г. Черкассы о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов", - написал Луценко.

Ранее Луценко сообщал о том, что ГПУ вернула в бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, похищенных Януковичем и его командой. А в ближайшее время конфискует еще несколько сотен миллионов долларов.

Как известно, в Швейцарии нашли банковскую ячейку с большим количеством золота, которая принадлежит человеку из "семьи Януковича".

Украинская правда