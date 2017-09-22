В Кремле объяснили, куда не хотят пускать миротворцев на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что миротворцы ООН могли бы обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ на Донбассе, но речь не идет об их размещении на российско-украинской границе.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его заявление журналистам.

"Суть российского предложения, российской инициативы заключается в том, что эта миссия ООН могла бы обеспечивать безопасность сотрудников миссии ОБСЕ в тех местах, где сотрудники миссии ОБСЕ выполняют свои функции", - сказал Песков.

"Но при этом речи не идет о размещении миссии ООН на границе", - добавил он.

Пресс-секретарь Путина утверждает, что размещение миротворцев на российско-украинской границе пойдет вразрез с Минскими договоренностями.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки выступают за размещение миротворцев ООН на украинском Донбассе на всей оккупированной территории, в том числе на границе с Россией.