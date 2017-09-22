Судебную реформу в пятницу рассматривал пустой зал ВР

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Пятница, 22 сентября 2017, 14:28

В сессионный день около 12 часов, когда парламент должен был рассматривать поправки к законопроекту о судебной реформе, в зале находилось около 30 депутатов.

Об этом в своем Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"6-й сессионный день посвящен рассмотрению 4200 поправок в кодексы! За поправки голосуют 30 депутатов! В том числе за них не голосуют представители фракций, в которые входят авторы поправок", - написала она.

"За эти дни ВР не смогла рассмотреть десятки важных, отложенных в сторону законов, в том числе вопросы кибербезопасности, экономический блок, международные ратификационные документы, пенсионную реформу", - отметила Геращенко.

"Тактика этих фракций понятна: они не голосуют за изменения в регламент ВР, даже отказываются ставить этот вопрос в повестку дня, зато парализуют работу ВР вот таким спамом", - возмутилась Геращенко. 

 
 

Украинская правда

Темы: Верховная Рада
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