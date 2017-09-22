Хомутынник: Я – человек зависимый от предприятий в декларации

Виталий Хомутынник говорит, что не собирается вновь претендовать на председательство в депутатской группе "Видродження" после завершения расследования Генпрокуратуры.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Сложение полномочий председателя группы Хомутынник объяснил тем, что ГПУ открыла против него уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, и он не хочет, чтобы через него давили на "Видродження".

"Лидер – это возможность влияния на всю фракцию. А я, честно говоря, человек зависимый от тех предприятий, которые есть в декларации. Через них на меня не так сложно найти рычаги влияния, чтобы попытаться заставить группу голосовать так или иначе", – говорит Хомутынник.



Кроме этого, по словам членов группы, в "Видродженни" было определенное недовольство тем, как Хомутынник представляет группу и партию в публичной плоскости.

Позиция лидера фракции или группы требует постоянной коммуникации с прессой и т.п., а Хомутынник не был замечен на эфирах телеканалов.

Между тем новый глава группы Виктор Бондарь утверждает, что теперь в группе многое изменится. Прежде всего, появится один переговорщик, который будет говорить с властью.

"Когда в группе много лидеров, то можно на того немного нажать, на другого немного - и уже свои десять голосов собрать. А теперь мы стали монолитными: один лидер, одна группа, одна партия. И здесь началась истерика у власти – как так? но надо признать, что амбиции – и мои, и Хомутынника, для других – стоили нам год времени", – считает он.

Также Хомутынник в комментарии УП отметил, что не хочет снова становиться главой группы, даже когда разберется со своим уголовным делом, а предпочитает заняться подготовкой партии к выборам.

"Если честно, то я уже даже не хочу возвращаться в эту рутину (лидерство в группе -ред). Я пройду путь до закрытия дела против меня, но не уверен, что снова стану председателем группы в Раде. Возможно, я попрошу партию поддержать меня на должность руководителя штаба и я бы тогда сконцентрировал свои силы на подготовке партии к предстоящим выборам", – отметил Хомутынник.

Читайте больше в материале УП: "Организованные Партийные Группы-4: "Видродження" с Хомутынником и без"

Как известно, 5 сентября председатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник заявил о решении оставить должность руководителя группы на период расследования Генеральной прокуратуры Украины и проверки Государственной фискальной службы его деклараций.

ГПУ расследует возможное уклонение от уплаты налогов Хомутынником.

Согласно материалам ходатайства, Хомутынник задекларировал в 2015 году 32,7 млн гривен, 570 тыс. долларов и 850 тыс. евро наличных средств.

Кроме того, депутат задекларировал 88 объектов ценного движимого имущества.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 год.

Сам Хомутынник уверяет, что не уклонялся от уплаты налогов.

Валентина Романенко, УП