Пранкеры показали, что судьи готовы услужить Порошенко в деле Саакашвили
Судьи, причастные к рассмотрению дел по Михэилу Саакашвили и его сторонникам, готовы выполнять пожелания президента Петра Порошенко по их решению.
Об этом свидетельствует эксперимент российских пранкеров, о котором пишет Владимир Кузнецов – пранкер Vovan в Facebook.
Звонки от якобы Александра Грановского к судье Мостиского райсуда Львовской области Юрию Билоусу, который рассматривает административное дело Саакашвили о пересечении границы, и к главе Галицкого райсуда Львова Ирине Волоско, чей суд будет слушать дело Давида Сакварелидзе и других сторонников Саакашвили, показали сговорчивость судей.
Человек, назвавшийся Грановским, просил выполнить якобы пожелание президента касательно упомянутых дел – и "служители Фемиды" соглашались сделать всё, что от них зависит.
Билоус попытался сказать, что вопрос депортации он не рассматривает, а по вопросу пересечения границы будет принимать "решение в соответствии с законодательством", но потом дал понять, что готов сотрудничать с людьми, выражающими позицию президента.
А Волоско переспрашивала, должен ли суд поддержать "личное обязательство", – и пообещала свзяаться с судьей Виталием Радченко по этому поводу, хотя была в отпуске и не в Украине.
Сам лидер партии "Рух нових сил" Михэил Саакашвили прокомментировал опубликованные записи разговоров с судьями: "Я требую немедленной экспертизы этой записи (с Билоусом), так как тут налицо уголовное преступление. Там же есть запись председателя того суда, где рассматривается дело Сакварелидзе".
"Я с полной ответственностью заявляю, что есть признаки совершения уголовного преступления со стороны обоих судей, и они не только не имеют права рассматривать это дело, но и против них должно начаться расследование", – заявил опальный политик.
Алена Рощенко, УП
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