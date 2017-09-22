Пранкеры показали, что судьи готовы услужить Порошенко в деле Саакашвили

Судьи, причастные к рассмотрению дел по Михэилу Саакашвили и его сторонникам, готовы выполнять пожелания президента Петра Порошенко по их решению.

Об этом свидетельствует эксперимент российских пранкеров, о котором пишет Владимир Кузнецов – пранкер Vovan в Facebook.

Звонки от якобы Александра Грановского к судье Мостиского райсуда Львовской области Юрию Билоусу, который рассматривает административное дело Саакашвили о пересечении границы, и к главе Галицкого райсуда Львова Ирине Волоско, чей суд будет слушать дело Давида Сакварелидзе и других сторонников Саакашвили, показали сговорчивость судей.

Человек, назвавшийся Грановским, просил выполнить якобы пожелание президента касательно упомянутых дел – и "служители Фемиды" соглашались сделать всё, что от них зависит.

Билоус попытался сказать, что вопрос депортации он не рассматривает, а по вопросу пересечения границы будет принимать "решение в соответствии с законодательством", но потом дал понять, что готов сотрудничать с людьми, выражающими позицию президента.

А Волоско переспрашивала, должен ли суд поддержать "личное обязательство", – и пообещала свзяаться с судьей Виталием Радченко по этому поводу, хотя была в отпуске и не в Украине.

Сам лидер партии "Рух нових сил" Михэил Саакашвили прокомментировал опубликованные записи разговоров с судьями: "Я требую немедленной экспертизы этой записи (с Билоусом), так как тут налицо уголовное преступление. Там же есть запись председателя того суда, где рассматривается дело Сакварелидзе".

"Я с полной ответственностью заявляю, что есть признаки совершения уголовного преступления со стороны обоих судей, и они не только не имеют права рассматривать это дело, но и против них должно начаться расследование", – заявил опальный политик.

Алена Рощенко, УП