У посла Украины в Индии во время селфи украли мобильный телефон

897 просмотров
Пятница, 22 сентября 2017, 15:33

Неизвестный выхватил из рук посла Украины в Индии Игоря Полихи мобильный телефон, когда тот фотографировался у памятника архитектуры в Дели.

Об этом пишет Deccan Chronicle со ссылкой на заявление пресс-секретаря столичной полиции Депендеры Патак.

По его словам, это произошло 20 сентября. Злоумышленник выхватил телефон из рук Полихи, когда тот делал селфи на улице возле Красного Форта, исторической цитадели города. После этого вор скрылся.

Патак сообщил, что по факту этого инцидента возбуждено дело, и полиция уже получила важные улики, которые помогут поймать преступника.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Индия чрезвычайное происшествие МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Индии начались первые в мире торги алмазными фьючерсами 28 августа 2017, 22:31
В Индии поезд сошел с рельсов: 23 погибших, более 60 ранены 19 августа 2017, 21:35
Оползень в Индии: не менее 45 погибших 13 августа 2017, 21:20
powered by lun.ua
Главные новости
Оккупанты дали журналисту Семене 2,5 года условно
Пранкеры показали, что судьи готовы услужить Порошенко в деле Саакашвили
Хомутынник признал, что "Видродження" получает бонусы за голосования
Минобороны объявило демобилизацию срочников
Все новости
путешествия

Чому кожній людині треба хоча би раз піти в гори

интервью

Письменниця Наталья Сняданко: Идея свободного выбора идентичности до сих пор непривычна в Украине

культура

Кто и зачем сделал первую англоязычную антологию украинской эротической фотографии