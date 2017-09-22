Оккупанты дали журналисту Семене 2,5 года условно
Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя огласил приговор крымскому журналисту Николаю Семене.
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
Журналисту назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.
Накануне Семена выступил в суде с заключительным словом, и заявил, что если ему вынесут обвинительный приговор, это отразится на всей журналистике в России.
Прокурор 18 сентября потребовал для крымского журналиста Семены наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.
Автора Радио Свобода и Крым.Реалии, крымского журналиста Николая Семену российские власти обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.
В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.
Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".
Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.
Министерство иностранных дел Украины 3 мая 2017 года призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, в частности – Николая Семены.
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