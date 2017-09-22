НАПК проверит декларации Жеваго и Дзензерского

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Пятница, 22 сентября 2017, 17:18

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку электронных деклараций за 2015 и 2016 годы депутата Верховной Рады фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского и внефракционного Константина Жеваго.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства, сообщают в пятницу "Украинские новости".

Отмечается, что ранее ВТБ Банк заявил, что долги группы компаний "Веста" (Днипро) и ее конечного бенефициара депутата Дзензерского перед банками-кредиторами достигают почти 0,5 миллиарда долларов.

В июле 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что в отношении народного депутата фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского есть информация о недостоверных данных в его декларации о доходах – речь идет о сумме от 2 до 3 млрд грн.

Также Нацбанк Украины отозвал лицензию банка "Финансы и кредит", бенефициаром которого выступал бизнесмен Константин Жеваго в декабре 2015 года.

Обязательства учреждения перед физлицами на 1 июля 2015 составили 16,98 млрд гривен.

В мае 2017 года Интерпол объявил в розыск бывшего заместителя председателя правления банка "Финансы и кредит".

Генеральная прокуратура расследует незаконность финансового соглашения должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.

В этом деле подозреваются экс-председателя правления банка Владимир Хлывнюк, экс-заместитель председателя правления Игорь Копертехин и помощник депутата Верховной Рады Константина Жеваго Александр Демченко.

В сентябре 2017 года Шевченковский районный суд Киева решил взыскать с Жеваго 8,3 миллиона гривен в пользу ликвидированного банка "Финансы и Кредит".

Темы: декларации НАПК
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