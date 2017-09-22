Манафорту "аукается" отчет по Тимошенко для Януковича – СМИ

5 лет назад американский политтехнолог Пол Манафорт заказал юридической фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom из Нью-Йорка отчет, который власти Виктора Януковича планировали использовать для оправдания заключения Юлии Тимошенко.

Как пишет The New York Times со ссылкой на два посвященных источника, теперь Министерство юстиции США требует от этой фирмы информацию и документы о работе в интересах команды Януковича.



Запрос поступил на фоне расследования о возможном вмешательстве России в ход выборов в США в 2016 году и о связях окружения Трампа с представителями Кремля.



Неизвестно, является ли он частью этого расследования, однако, считает издание, это указывает на риски консультирование американскими юристами и лоббистами авторитарных правительств.



Алена Рощенко, УП