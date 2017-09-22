ЕС: Приговор Семене - свидетельство нарушения свободы СМИ в Крыму

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Пятница, 22 сентября 2017, 20:46

Представительство ЕС в Украине считает приговор крымском журналисту Николаю Семене нарушением свободы мысли и свободы медиа на аннексированном Россией полуострове.

Об этом сообщила пресс-служба представительства.

"Приговор (Семене - ред.) предусматривает запрет журналистской деятельности. Это несомненно является нарушением свободы мысли и свободы СМИ. Это еще один пример ухудшения ситуации с правами человека на Крымском полуострове после его незаконной аннексии Россией", - отмечается в заявлении.

В представительстве ЕС напомнили, что Семену осудили за его журналистскую деятельность по статье 280.1 Уголовного кодекса России - "публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность России".

"Российская власть использует статью против тех, кто не признает незаконной аннексию Крымского полуострова. Европейский Союз также не признает незаконной аннексию Крыма и продолжает ее осуждать как нарушение международного права. Европейский Союз и в дальнейшем поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказано в заявлении.

Европейский Союз призвал немедленно снять с Семены все обвинения, а также немедленно освободить всех, кого посадили с нарушением норм международного права.

Как известно, подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор крымском журналисту Николаю Семене, присудив ему наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Украинская правда

Темы: суд СМИ ЕС права человека Крым
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