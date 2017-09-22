Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 22 сентября на Украинской правде.

О пожаре на военном складе Донецкой области. Территория военного склада одной из воинских частей загорелась в результате пожара на полях сельскохозяйственных производителей вблизи населенного пункта Новоянисоль Никольского района Донецкой области.

О демобилизации. Министр обороны Степан Полторак подписал приказ от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года".

О миротворцах. В России просчитывают риски после предоставления Украине летальной оружия от США, а размещение миссии ООН на всей территории Донбасса считают недопустимым.

О пранках. Судьи, причастные к рассмотрению дел по Михэилу Саакашвили и его сторонникам, готовы выполнять пожелания президента Петра Порошенко по их решению.

О Луценко. Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что имеет право на "личное 5-часовое счастье", говоря о свадьбе сына, которую обслуживали авто Генпрокуратуры и охраняла Госохрана.

О Януковиче. Постановление о засекречивании решений суда о конфискации "миллиардов экс-президента Виктора Януковича" принял бывший военный прокурор, а ныне заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Константин Кулик.

О Довгом. Генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении депутату Олесю Довгому.

О НАБУ. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что информация о якобы незаконном снятии информации сотрудниками НАБУ пока не подтвердилась.

О Шеремете. Главное следственное управление Нацполиции заявляет, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".

О КНДР. Северная Корея может рассмотреть возможность испытания водородной бомбы в Тихом океане.