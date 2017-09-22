Суд оштрафовал Саакашвили на 3400 грн за пересечение границы

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Пятница, 22 сентября 2017, 22:05

Мостиский райсуд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской обладминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Соответствующее решение зачитал судья Юрий Билоус в пятницу вечером.

"Признать виновным Саакашвили Михеила Николозовича в незаконном пересечении госграницы Украины", - сообщил он.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по решению суда Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).

Также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 грн.

Данное решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции

Самого политика на данном судебном заседании не было – он проводил встречи в Черкасской области.

Как известно, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Украину.

Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны. Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

12 сентября Саакашвили подписал протокол, составленный представителями Госпогранслужбы Украины, согласно которому он якобы незаконно пересек госграницу 10 сентября в пункте пропуска "Шегини", но вместе с адвокатами внес в него свои замечания и возражения.

Рассмотрение протокола началось 18 сентября.

Темы: Саакашвили суд
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