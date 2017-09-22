Судья Белоус утверждает, что не говорил с пранкерами о Саакашвили

И.о. председателя Мостиского районного суда Львовской области Юрий Белоус отрицает факт разговора с российскими пранкерами по делу экс-главы Одесской ОГА Михеилу Саакашвили.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"И.о. председателя Мостиского районного суда Львовской области Юрий Белоус категорически отрицает факт такого разговора. Рассмотрение дела о привлечении гражданина Саакашвили к административной ответственности по ч. 2 ст.204-1 КУоАП осуществляется согласно законодательству. Данное дело транслируется в он-лайн режиме на официальном канале Youtube "Судебная власть Украины", - сказано в заявлении.

Раннее по результатам эксперимента российских пранкеров сообщалось, что судьи, причастные к рассмотрению дел по Михеилу Саакашвили и его сторонникам, готовы выполнять пожелания президента Петра Порошенко по их решению.

22 сентября Мостиский райсуд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской обладминистрации, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Украинская правда