Судья Белоус утверждает, что не говорил с пранкерами о Саакашвили

793 просмотра
Пятница, 22 сентября 2017, 23:34

И.о. председателя Мостиского районного суда Львовской области Юрий Белоус отрицает факт разговора с российскими пранкерами по делу экс-главы Одесской ОГА Михеилу Саакашвили.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"И.о. председателя Мостиского районного суда Львовской области Юрий Белоус категорически отрицает факт такого разговора. Рассмотрение дела о привлечении гражданина Саакашвили к административной ответственности по ч. 2 ст.204-1 КУоАП осуществляется согласно законодательству. Данное дело транслируется в он-лайн режиме на официальном канале Youtube "Судебная власть Украины", - сказано в заявлении.

Раннее по результатам эксперимента российских пранкеров сообщалось, что судьи, причастные к рассмотрению дел по Михеилу Саакашвили и его сторонникам, готовы выполнять пожелания президента Петра Порошенко по их решению.

22 сентября Мостиский райсуд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской обладминистрации, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Украинская правда

Темы: Саакашвили суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд оштрафовал Саакашвили на 3400 грн за пересечение границы 22 сентября 2017, 22:05
Пассажирам "Интерсити", который задержали из-за Саакашвили, вернули деньги 22 сентября 2017, 15:36
Пранкеры показали, что судьи готовы услужить Порошенко в деле Саакашвили 22 сентября 2017, 15:19
powered by lun.ua
Главные новости
Суд оштрафовал Саакашвили на 3400 грн за пересечение границы
Главные новости дня
Правоохранители считают, что взрывы боеприпасов произошли из-за умышленных действий
ЕС: Приговор Семене - свидетельство нарушения свободы СМИ в Крыму
Все новости
путешествия

Чому кожній людині треба хоча би раз піти в гори

анонс на 22-24 сентября

Фестивали сыра и уличной еды, День без автомобиля, классика для детей, вечеринки

е-город

6 новых онлайн-сервисов, которые помогут выжить в Киеве