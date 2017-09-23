Суд рассмотрит апелляцию на арест Лавриновича 27 сентября

Апелляционный суд Киева 27 сентября рассмотрит жалобу адвоката экс-министра юстиции Александра Лавриновича на решение Печерского райсуда Киева о его аресте на два месяца.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что защитник Лавриновича Евгений Солодко 19 сентября подал апелляцию, и в этот день была определена коллегия в составе пяти судей.

Начало заседания запланировано на 14:00 27 сентября.

Как известно, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

ГПУ обвиняет его в том, что в 2010 году без решения Верховной Рады, в результате сговора с Януковчием, он изменил Конституцию, вернув ее текст к редакции 1996 года, что расширило полномочия президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.